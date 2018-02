V USA vyvíjí miniaturní kosmickou loď, která může nahradit skafandry

Single Person Spacecraft (SPS), jak se vyvíjený aparát zatím nazývá, má podle přesvědčení firmy řadu výhod proti skafandru EVA, umožňujícímu pohyb ve volném kosmickém prostoru. Především poskytuje lepší ochranu proti mikrometeoritům, které mohou ochranný oblek protrhnout. Skafandry mohou také selhat a ohrozit život astronauta, jak se už v minulosti stalo.

Stroj na urychlení práce

Výhodou SPS by mělo být i předpokládané propojení s kosmickou lodí či vesmírnou stanicí, takže by měla mít stejnou atmosféru. To znamená rychlejší „nasednutí člena posádky“ a zahájení práce, neboť by odpadla nutnost zdlouhavé přípravy a průchodu přechodovou komorou.

