Nejslavnější česká zbraň. Samopal vzor 58 nebyl nikdy samopal, v naší armádě slouží přes půl století

Československá lidová armáda byla jedinou součástí Varšavské smlouvy, jejíž základní ruční palná zbraň byla domácího původu. Tou zbraní byl Samopal vzor 58, který ale vlastně žádným samopalem nebyl. Jeho zavedení do výzbroje rozkázal ministr obrany 10. února 1959.

Tato zbraň prokázala za půlstoletí služby svou kvalitu a ve výzbroji české armády zůstává až do dnešních dnů. Ačkoliv v posledních letech dostávají čeští vojáci nové útočné pušky CZ 805 Bren z uherskobrodské zbrojovky, je definitivní konec Samopalů vzor 58 ještě poměrně daleko – ke kompletnímu přezbrojení by mělo dojít roku 2020.

Kde se vzala česká útočná puška

První samopaly sice zavedla československá armáda do výzbroje už krátce po druhé světové válce a už předtím je používali vojáci exilové armády na východě i západě, základní zbraní ale byla ještě v 50. letech opakovací puška. Nový typ zbraně, v době svého vzniku označovanou za samopal (v dnešní terminologii je to ale útočná puška, nepoužívá totiž pistolové střelivo), vyvinuli v druhé půli 50. let v brněnské konstrukční kanceláři a vyráběla ji České zbrojovka Uherský Brod. Armáda na tomto projektu pracovala pod krycím jménem „Koště.“