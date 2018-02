Start Muskova obřího Falconu Heavy má odvrácenou stránku: dopad na životní prostředí

Dopad takového snížení ceny pro inovativní kosmický výzkum je podle The Conversation revoluční. „Tak co na tomto převratném testovacím letu mohlo být špatného?“ ptá se portál. Jednou z daní za pokrok je uhlíková stopa.

Tvrdí to analytický portál The Conversation. Ten kladně hodnotí, že společnost SpaceX vizionáře Elona Muska opětovným využíváním prvního raketového stupně výrazně snížila materiálovou spotřebu při stavbě raket a také dramaticky srazila cenu za náklad.

Palivem Falconu Heavy je vysoce rafinovaný petrolej RP-1 s 34procentním obsahem uhlíku, uvedl The Conversation s tím, v raketovém nosiči bylo asi 440 tun petroleje. Jako okysličovadlo se používá tekutý kyslík, takže při spalování paliva vzniká hodně oxidu uhličitého.

„Takové množství uhlíku je ve srovnání s celosvětovými emisemi kapkou v oceánu, ovšem uskutečněním plánů SpaceX na start rakety každé dva týdny by se z uhlíku stal velmi rychle velký problém,“ napsal portál.

Vypočítal, že roční uhlíková stopa, tedy suma vypuštěných skleníkových plynů nejčastěji uváděná v ekvivalentu oxidu uhličitého, by v takovém případě byla 4000 tun. Pro srovnání: podle ekologické kalkulačky na webu carbonfootprint.com vychází jednosměrný komerční let z Prahy do New Yorku na zhruba půl tuny oxidu uhličitého na osobu.

Další vesmírný odpad. Ale tenhle všichni oslavují

Jako ekologický problém vidí The Conversation i vyslání tesly do vesmíru, neboť není zcela jasné, co se s autem stane. „Od každé moderní kosmické mise se vyžaduje, aby po sobě uklidila,“ poznamenal web. V této souvislosti poukázal na fakt, že oběžná dráha kolem Země je zanesena množstvím trosek a předmětů, které mise v kosmu komplikují. Někteří vědci varují, že další zanášení orbity by mohlo v budoucnu zcela znemožnit lety do kosmu.