V ománské poušti simulují pobyt člověka na Marsu. Projekt stál 12 milionů

Plány na vyslání lidí na Mars se zabývají vědci v mnoha státech. Elon Musk, jehož firma SpaceX tento týden vyslala do vesmíru nejsilnější raketový nosič Falcon Heavy, si myslí, že by se lidé mohli po Marsu projít za několik desítek let.

Astronauti ve skafandrech v Ománu zatím testovali funkčnost georadaru. Podle Kartika Kumara, který je jedním z nich, bude nutné vyřešit problémy, které se netýkají technologie. Například potíže, jež vyvolává izolace, nebo reakce při náhlých zdravotních problémech.

Mnoho užitečných dovedností se učí astronauti na mezinárodní vesmírné stanici (ISS), ale velká část přípravy na meziplanetární lety se odehrává na Zemi.