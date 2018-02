Vědci analyzovali DNA prastarého obyvatele Británie. Překvapivě byl černý, modrooký a kudrnatý

Vědci výsledky své práce, včetně vizualizace rekonstrukce podoby tohoto muže, představili v dokumentu na televizní stanici Channel 4. Ten ukázal, jak složité bylo dostat se k těmto výsledkům: vědci nejprve museli vyvrtat dvoumilimetrovou dírku do lebky, aby se dostali do částí, které obsahují dochované zbytky DNA.

Výsledky ukazují, že muž z Cheddaru pocházel z oblasti Středního východu; to podle autorů práce naznačuje, že jeho předkové opustili Afriku, pak se přesunuli na Střední východ, odkud se vydali do Evropy: Tam překročili pevninský most, který v té době ještě spojoval ostrovy s pevninou. Patřil k prastaré populaci, jejíž geny dodnes nosí asi 10 procent bílých Britů.

Analýza také vyloučila, že by muž z Cheddaru byl příbuzným populace, která žila ještě o 5 tisíc let dříve v nedaleké Goughově jeskyni. Tato kultura se proslavila brutálními kanibalistickými rituály, v jeskyni se našly pozůstatky po okousaných lidských prstech a nádoby na pití vyrobené z lidských lebek.