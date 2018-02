Co znamená úspěšný let Falconu Heavy? Velké peníze pro Muska a kosmickou naději pro lidstvo

Další pozoruhodný úspěch podle mnohých geniálního imigranta do USA jménem Elon Musk. Úspěšný premiérový let Falconu Heavy, který je nejsilnější raketou současnosti, otevřel soukromé americké společnosti SpaceX cestu k jeho komerčním letům. První dva by se mohly uskutečnit ještě v první polovině letošního roku.