Falcon vzlétl. Start obří rakety Elona Muska dopadl na dvojku. Přesto je to přelom

Podívejte se let Starmana:

Na tiskové konferenci to uvedl zakladatel SpaceX Elon Musk, který i tak premiérový let nejsilnější rakety současnosti označil za mimořádný úspěch.

Video of Live Views of Starman

Přistávací loď má od trosek rakety poškozené dva motory. „Vypadá to, že to bude pozoruhodná nahrávka, pokud tedy kamery rovněž nevybuchly,“ dodal Musk k neúspěšnému přistání.

Stav obou boosterů je naopak podle Muska v pořádku, takže by mohly být znovu použity. To se ale pravděpodobně nestane, neboť jde o starší verze, které již společnost SpaceX nahradila novými, a navíc je již jednou v roce 2016 použila. Sledovat simultánní přistávání stupňů v areálu Mysu Canaveral bylo podle Muska asi nejvíce vzrušující věcí, jakou kdy viděl.

Musk před startem opakovaně varoval, že testovací let se nemusí podařit. Také tehdy řekl, že úspěchem by bylo i to, kdyby Falcon Heavy vybuchl dostatečně vysoko, aby nezničil startovací plochu.

„Měl jsem před očima obrázek gigantické exploze na startovací ploše,“ popsal Musk své pocity před nakonec úspěšným startem rakety. „Naštěstí se to ale nestalo,“ řekl. „Bláznivé věci se stávají skutečností,“ dodal vizionář.