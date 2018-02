Zátěžové testy pro sportovce jsou kombinací špičkové vědy a extrémní dřiny

Výsledky ze specializované laboratoře také umožňují předcházet ve fotbale častým zraněním svalů nebo kolenních vazů. Jedním ze způsobů, jak zjistit kondici sportovce, je takzvaný běžecký zátěžový test. Není to ale žádný běh růžovým sadem – atleti se během něj dostávají na samou hranici svých možností a často ho končí totální vyčerpání.

Pavel Hráský, vědecký pracovník Laboratoře sportovní motoriky, popisuje, jak takový test vypadá: „Sportovec každou minutu zrychluje o jeden kilometr za hodinu, běží do takzvaného Vita maxima – to znamená do vyčerpání.“ Běh je ale až posledním ze série pěti testů, které pro fotbalisty vyvinuli v Laboratoři sportovní motoriky FTVS.

Pět testů pro všechny