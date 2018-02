Nečekaný problém: Africké státy čelí epidemii obezity. Ničí je rychlé občerstvení

Mnozí Afričané jí více nezdravých, průmyslově zpracovávaných potravin, z nichž velká část se dováží. Navíc také mnohem méně cvičí a celkově se hýbou. Miliony lidí opouštějí aktivnější farmářský styl života a soustřeďují se ve městech. Cenově dostupnější automobily a hlavně masivně dovážené motocykly mají za následek, že stále méně Afričanů se do práce přepravuje pěšky.

To se projevuje i ve statistikách konkrétních zemí: V Burkině Faso vzrostl počet obézních dospělých obyvatel za posledních 36 let o bezmála 1400 procent. V Ghaně, Togu, Etiopii a Beninu poskočil o více než 500 procent. A v Keni už dosahuje míra obezity téměř deseti procent. To je sice stále daleko za průmyslově vyspělými zeměmi, jako jsou Spojené státy, kde je obézní více než třetina dospělých, avšak podíl v Keni prudce roste a od roku 1990 se více než zdvojnásobil.