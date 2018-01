Slovenská astrobioložka poletí na „Mars“. Zatím cvičně, v rámci elitní mise NASA

„Pro mě je to velký krok směrem k tomu dětskému snu stát se jednou astronautkou,“ raduje se astrobioložka Michaela Musilová ze Slovenské organizace pro vesmírné aktivity. Přísným sítem NASA prošla i díky zkušenosti ze dvou kratších experimentů. Co přesně ji čeká tentokrát, ale zatím neví. Velení má zkoušet hlavně psychickou odolnost týmu.

V polovině února začne na Havaji další mise NASA, která má simulovat pobyt na Marsu. Z tisícovky uchazečů do ní Američani vybrali pětici vědců – včetně slovenské astrobioložky Michaely Musilové.

Ve spojení se světem budou jen přes e-mail – odpověď ale můžou čekat až za 40 minut, stejně dlouho by totiž kvůli „pomalé“ rychlosti světla trvala cesta takové zprávy z Marsu na Zem.

Konstruktéři doufají, že díky misi se slovenskou účastí jejich patent prorazí do flotily NASA. Michaela Musilová zase věří, že ji zkušenost přiblíží opravdové cestě na rudou planetu. Času na to má dost – skuteční Marsonauti totiž podle ní budou potřeba už za 15 let.