Kosatky umí napodobovat lidskou řeč. Studie prokázala, že říkají několik slov

Schopnosti kosatek jsou v tomto ohledu nečekaně vysoké, vědci popsali, že některá kratší slova jsou kosatky schopné zopakovat už při prvním poslechu; jde třeba o slova „hello“ (ahoj), one (jedna), two (dva) nebo „bye bye“ (sbohem). Současně vědci, kteří kosatky a jejich schopnosti studovali, prokázali, že tito mořští savci jsou schopní také napodobovat neznámé zvuky vydávané jinými kosatkami.

Kdo další to umí?

„Chtěli jsme vědět, jak flexibilní jsou kosatky, co se týká jejich schopnosti napodobovat zvuky,“ popsal cíl výzkumu profesor evoluční biologie Josef Call z University of St Andrews, který se na studii podílel. „Mysleli jsme si, že opravdu přesvědčivé by bylo, kdybychom jim nabídli zvuky, které nejsou v jejich repertoáru – a zrovna slovo hello určitě není něco, co by kosatka říkala.“

Kosatka Wikie, na které vědci experimentovali, rozhodně není jediným druhem zvířete, které by umělo napodobovat lidskou řeč. Ovládají to pochopitelně papoušci a také krkavcovití ptáci, ale lidské zvuky už dokázali napodobit (s různou mírou úspěšnosti) také delfíni, orangutani a dokonce i běluhy.

Vždy šlo ovšem jen o jednotlivce, kteří žijí s lidmi dlouhodobě. Využívali k tomu také jiné zvukotvorné orgány než lidé; funkci našich hlasivek u nich nahradily například využitím nosních dutin (běluha Noc) nebo tím, že si dali chobot do tlamy (slon Koshik).