Odborníci žádají Facebook, aby zrušil Messenger pro děti

Video of Facebook Messenger Kids

Dopis Zuckerbergovi byl podepsán jednotlivci a 19 neziskovými organizacemi, včetně společností Common Sense Media, Campaign for a Commercial-Free Childhood a Parents Across America. Jejich obavy vyplývají z nedávných studií, které spojují zvýšené deprese a špatné spánkové návyky u dětí a dospívajících s tím, že tráví více času se sociálními médii a digitálními zařízeními.

Například studie Jean Twengeové, profesorky psychologie na státní univerzitě v San Diegu a autorky iGen, která dopis taktéž podepsala, zjistila, že používání sociálních médií u dospívajících je spojeno s výrazně vyššími výskyty deprese.

Další nedávná studie zase zjistila, že dospívající lidé, kteří tráví hodiny na chatech a na sociálních médiích, vykazují menší spokojenost s téměř každým aspektem svého života. Žáci osmých ročníků základních škol, kteří používají sociální média po dobu 6 až 9 hodin týdně, mají o 47 % větší pravděpodobnost, že jsou nešťastní než jejich spolužáci, kteří používají sociální média méně často.

„Nedělejte výchovu dětí ještě těžší“

„Vychovávání dětí v nové digitální době je dost obtížné,“ píše se v dopise. „Žádáme, abyste nevyužívali obrovský dosah a vliv Facebooku, aby bylo ještě těžší.“

Facebook uvedl, že ohledně Messenger Kids přijal opatření, včetně zákazu reklamy, a dává rodičům více nástrojů pro kontrolu toho, jak dítě využívá sociální média. „I když jsou tyto záruky účinné,“ píše se v dopise, „celkový dopad aplikace na rodiny a společnost bude pravděpodobně negativní, normalizuje totiž používání sociálních médií mezi malými dětmi a vytváří tlak na děti, aby se zaregistrovaly na svůj první účet. “