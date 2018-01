Bill Gates podporuje vznik geneticky modifikované krávy. Může vyřešit světový hlad i změny klimatu

Americký miliardář Bill Gates věnoval na konci ledna částku 40 milionů dolarů (asi miliarda korun) edinburghské neziskové organizaci GALVmed (Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines), aby se věnovala genetickému výzkumu s výše popsaným cílem. „Můžeme získat krávu, která bude čtyřikrát produktivnější a přitom mít stejnou odolnost,“ popsal projekt Gates v rozhovoru pro The Times.

Proč si vybral právě tuto neziskovou organizaci, vysvětlil v rozhovoru pro britskou BBC: „Mají velké porozumění jak pro nemoci zvířat a to, jak je léčit, tak i pro genetická vylepšení.“ Pokud by se podařilo vytvořit krávu, která by přežila velmi vysoké teploty a přitom produkovala stejné množství mléka jako krávy, které žijí v chladnějších oblastech, mělo by to zásadní dopady na řadu oblastí světa, zejména v Africe, podotkl Gates.

GALVmed pomáhá zemědělcům v nejchudších oblastech světa v tom, aby se k nim dostala léčiva a vakcíny, které umožňují jejich zvířatům přežít. Genetické vylepšení zvířat by mohlo být ještě účinnější obdobou toho, co dělají doposud.

Bill Gates není ani jediný ani první, kdo se pokouší upravovat zemědělská zvířata a rostliny, aby pomohl nasytit lidstvo. Už v sedmdesátých letech dvacátého století přišel agronom Norman Borlaugh s odolnějšími plodinami, které podle analýz pomohly zachránit víc než miliardu lidí před smrtí hladem.

Opravdová cena masa

Záměr umožnit farmářům v horkých oblastech světa (zejména v Africe a Austrálii) chovat krávy stejně výnosné jako v Evropě by určitě pomohl nasytit spoustu hladových krků. Někteří experti už však tento záměr kritizují: hovězí maso totiž způsobuje vznik extrémního množství plynů, které zhoršují změny klimatu.