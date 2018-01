Německé automobilky testovaly škodlivost emisí na opicích i lidech, dokazují média

Nyní je podle listu zřejmé, že předmětem testů byli také lidé. Německá vláda, které řada pozorovatelů vyčítá příliš měkký postup vůči automobilkám, nyní testy na lidech a opicích odsoudila.

Ve zprávě o činnosti sdružení za roky 2012 až 2015 totiž stojí, že EUGT na doporučení své rady „podpořilo krátkodobou inhalační studii oxidu dusičitého u zdravých lidí“. Různé koncentrace oxidu dusičitého (NO 2 ) se pak testovaly na 25 lidech, přičemž nebyla „prokázána žádná reakce na vdechnutý NO 2 “. Neprokázaly se údajně ani žádné zánětlivé dopady NO 2 na dýchací cesty.

Německá vláda testy ostře kritizovala. Její mluvčí Steffen Seibert na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil, že nejsou v žádném případě eticky zdůvodnitelné. Vyvstává podle něj řada otázek, kdo za testy stál. Věc se musí vyšetřit. Žádné pochopení pro podobné testy nemá podle mluvčího ani ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí je označilo za neseriózní a troufalé.