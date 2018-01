Kůže si pamatuje, co jsme jí udělali, a vrátí nám to, říká profesor Arenberger. Nádor si vyoperoval sám před zrcadlem

Na lidskou hlavu a krk u běžného zdravého člověka připadá přibližně 11 % kůže, na trup 30 %, na horní končetiny 23 % a na dolní končetiny asi 36 % celého povrchu kůže. Síla (tloušťka) lidské kůže se mění od 0,4 do 4 mm (záda).

Jsou to v podstatě nejčastější onkologická onemocnění v České republice – postihují až 25 tisíc lidí. Z toho asi 10 procent tvoří ten nejagresivnější a současně smrtelný – maligní melanom. V České republice je sedmým nejčastějším zhoubným nádorem vůbec, přičemž jeho výskyt narůstá.

„Kůže si pamatuje, co jsme jí udělali, a vrátí nám to až po letech.“

„Když normální nádory nemetastázují do pěti let, můžeme pacienty víceméně pokládat za vyléčené. U melanomů to tak není – pacienta nepouštíme ze zřetele; zveme na kontroly pořád. Při stresu, při těhotenství nebo těžkých chorobách totiž může dojít k disbalanci imunitního systému, který poleví v pozornosti a nádorové buňky se začnou množit,“ popsal jeden z největších problémů s melanomem Petr Arenberger.

Že svým oborem opravdu žije, dokazuje i fakt, že když se nádor objevil u něj samotného, odstranil si ho Petr Arenberger sám.

„Byl jsem pacient, který využil vlastních služeb. Měl jsem na čele bazaliom a využil jsem toho, že rád operuji. Šel jsem, postavil jsem si zrcadlo, píchnul jsem si lokální anestezii, udělal jsem exkochleaci, tedy vyškrábnutí toho nádoru. Naštěstí to nebyl moc tlustý nádor, ale přece jenom víc než dva milimetry měl. Tím jsem ho snížil a potom jsem použil fotodynamickou terapii,“ popsal.

Počítač určí, zda jde o nebezpečnou formu melanomu

Právě kvůli tomu, aby se podařilo nádory a další kožní problémy objevit včas, lékaři volají po pravidelných kontrolách pigmentových skvrn. S moderními přístroji je možné je porovnávat v čase a hlavně – v databázi také s tisíci dalšími. Počítač umí s 95% přesností určit, jestli jde, nebo nejde o nebezpečnou formu melanomu. Hlavní slovo má ale stále lékař, který ví, na co se zaměřit.