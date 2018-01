V hvězdné soustavě TRAPPIST-1 jsou dvě planety vhodné pro život

Objev této soustavy byl oznámen v únoru 2017. TRAPPIST-1 leží jen 40 světelných let od Slunce. Jde o mimořádně chladného červeného trpaslíka.

Všechny planety označené podle vzrůstající vzdálenosti od mateřské hvězdy TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, h jsou svou velikostí srovnatelné se Zemí. Astronomové získali informace o dráze i velikosti planet a jejich složení podle toho, jak klesala jasnost mateřské hvězdy při přechodech každé ze sedmi planet přes její disk.

Vědci tímto způsobem zjistili, že přinejmenším šest vnitřních planet tohoto systému je svou velikostí a teplotami na povrchu srovnatelných se Zemí.

Tři z planet navíc leží v takzvané obyvatelné zóně. To znamená, že na jejich povrchu by se mohly nacházet oceány. Zvyšuje se tak šance, že by některá z planet mohla být také domovem života.

V tomto systému se nachází dosud nejvyšší počet planet svou velikostí podobných Zemi a zároveň nejvíce planet, na jejichž povrchu by se mohla vyskytovat voda v kapalném stavu.