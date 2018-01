Hologramy jako ze Star Wars jsou tady. Vědci představili novou technologii

Video of Pictures in the air: 3D printing with light

O tomto objevu informovali autoři myšlenky v odborném časopise: „Je to jako vytisknout něco do vzduchu – a pak to zase rychle vymazat,“ popsal tam hologram hlavní autor studie Daniel Smalley.

V současné době sice existují spousty druhů hologramů, ale tato technologie přináší zatím nejvěrohodnější nápodobu slavné scény ve Hvězdných válkách. „Způsob, jakým to dokázali, je opravdu skvělý,“ chválil inženýr Curtis Broadbent z University of Rochester, který se na objevu nepodílel. „Lidé mohou klidně sedět nebo stát v kruhu kolem tohoto hologramu a všichni ho uvidí stejně dobře ze své perspektivy. S klasickým hologramem tohle možné není.“

Malé částečky hmoty, které se vznáší ve vzduchu, jsou v této technologii ovládané laserovým paprskem, jenž jimi pohybuje – což je pro změnu technologie, která se využívá v seriálu Star Trek jako takzvaný tažný paprsek. Profesora Smileyho opravdu vědecko-fantastické filmy pro myšlenku praktických hologramů inspirovaly – nebyly to však ani Star Wars ani Star Trek, ale film Iron-Man. Jeho hlavní hrdina, inženýr a vynálezce Tony Stark, v něm používá holografické displeje na rukavici.

K čemu to je?

Zařízení si vystačí jen s velmi slabými laserovými zdroji, zatím je ale schopné vytvářet jen velice drobné obrazce – motýl je to největší, co dokáží. Profesor Smalley ale hodlá ve výzkumu pokračovat, rád by použil více paprsků pro manipulaci částic a tím výsledný „hologram“ zvětšil. Podle vědce by tato technologie, kdyby se ji podařilo dostatečně vylepšit, mohla sloužit například v zábavním průmyslu, dala by se však použít také v medicíně.

Vynálezci představili novout technologii v článku, který vyšel v odborném časopise Nature.