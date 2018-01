Spaliny z uhelných elektráren mohou zkracovat délku dětského života

Další testy nicméně neprokázaly, že by u dětí, které později vědci testovali, když dosáhly věku dvou let, došlo vlivem zkrácených telomerů k nějakému zpomalení vývoje. Nemohou však vyloučit, že se takové problémy objeví později, až děti dospějí nebo budou stárnout. „Víme, že délka telomerů při narození ovlivňuje riziko vzniku nemocí i desítky let poté, v dospělosti,“ uvedli vědci. „Je potřeba další výzkum, který by se roli délky telomerů věnoval více.

Kromě všech těchto poznatků tato studie také potvrdila, že uzavření uhelné elektrárny mělo pozitivní dopad na zdraví obyvatel v této oblasti.

Podobné výsledky přinesla již na podzim loňského roku jiná studie, která zkoumala 641 dětí v rámci belgického zdravotnického projektu. Také v ní se ukázalo, že jakmile je znečištění ovzduší vyšší, vede to ke zkracování délky telomerů – každých 5 mikrogramů na metr krychlových navíc vedlo o zkrácení telomerů o 9 procent. Nejvíce zranitelné vůči tomu byly matky ve druhém trimestru těhotenství.