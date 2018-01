Muskova SpaceX úspěšně otestovala motory masivní rakety Falcon Heavy. Vynese do vesmíru auto

Z floridského Mysu Canaveral to oznámila agentura AP. Podle vyjádření majitele firmy Elona Muska byl test úspěšný.

Raketa Falcon Heavy je výjimečná tím, že po Saturnu V, nosné raketě, která už dávno nelétá, to bude v současné době nejsilnější nosná raketa. Je schopna dopravit skoro 68 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu nebo přes 16 tun do oblasti Marsu. Rozdíly jsou dané množstvím paliva, které k dopravě nákladu raketa spotřebuje – zkrátka čím větší je vzdálenost, tím více potřebuje paliva a tím méně unese.

Mohutná sedmdesátimetrová nosná raketa se při čtvrteční zkoušce neodlepila od země, jejích 27 motorů bylo spuštěno jen na deset vteřin. Zkouška se měla uskutečnit už minulý měsíc, ale přípravy trvaly déle, než se čekalo. Odrazil se na tom také třídenní výpadek ve financování amerických vládních úřadů – takzvaný shutdown.

Falcon Heavy je třikrát větší než standardní Muskova raketa Falcon 9. Určena bude k letům k Měsíci nebo Marsu, může také vynášet na nízkou oběžnou dráhu kolem Země těžší objekty.

Riskantní let

Sám Musk varoval, že první ostrý let Falcon Heavy nemusí skončit dobře. Pokud ale raketa uspěje, vynese do vesmíru jako zátěž elektrický sportovní vůz Tesla Roadster, produkt Muskovy kalifornské automobilky. Červené auto má po oválné dráze obletět Slunce a obíhat Mars. Ve vesmíru by prý mohl vůz strávit miliardy let, pokud tedy nosná raketa při prvním startu nevybuchne.

„Automobil v kosmu je samozřejmě skvělým a vskutku neotřelým reklamním nápadem, navíc – pokud premiérový start proběhne podle předpokladů – by měl být urychlen tak, aby se dostal do oblasti oběžné dráhy planety Mars, a vytvoří tak neobvyklou umělou ,planetku‘ pohybující se v naší sluneční soustavě. Za několik desítek let se tak může stát ceněným sběratelským exponátem,“ komentoval myšlenku popularizátor vědy Pavel Toufar.

Část rakety se vrátí

„Hlavní centrální první stupeň rakety je nový, oba boční bloky tvoří již jednou použité první stupně Falconu-9, které se úspěšně vrátily. Také při premiérovém letu Falconu Heavy se počítá s návratem prvního stupně. Střední stupeň by měl přistát na plovoucí plošině, boční stupně by měly dosednout na pevninu v blízkosti startovní rampy na speciální přistávací plochy,“ popsal budoucnost této silné rakety Toufar.