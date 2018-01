Elektronické cigarety pod lupou amerických vědců: škodí, nebo prospívají?

V úterý byla v USA zveřejněna zpráva, která popsala, jaká jsou rizika elektronických cigaret a takzvaného vapování. Experti se shodli, že tato činnost může být návyková, přestože vznik dlouhodobé závislosti studiemi prokázán zatím nebyl. Dospívající, kteří tyto přístroje používají, stojí podle vědců navíc před větším rizikem, že přejdou ke kouření klasických cigaret.

O možném riziku, které je s elektronickými cigaretami spojené, se mluví už delší dobu, tyto přístroje však zatím existují tak krátkou dobu, že doposud vzniklo jen málo prací, které by se tomuto fenoménu podrobně věnovaly. O to důležitější je nová zpráva, kterou vytvořila National Academies of Sciences, Engineering and Medicine – jde o nejrozsáhlejší analýzu výzkumu, který se vapování týká.