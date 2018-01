Google spojí síly s čínskou firmou. Zkusí vytvořit umělou inteligenci, která pomůže léčit

Americká firma Alphabet, která vlastní internetový vyhledávač Google, se spojila s čínskými společnostmi Tencent a Holdings Ltd and Sequoia Capital China. Investují 15 milionů dolarů – v přepočtu zhruba 311 milionů korun – do biotechnologické firmy XtalPi. Tato firma využívá umělou inteligenci, cloudové aplikace a kvantovou fyziku pro zlepšení účinnosti, přesnosti a úspěšnosti léčiv.

XtalPi Inc., která má centrály v Bostonu a Šen-čenu, už v rámci investičního financování získala 20 milionů dolarů.