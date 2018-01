Facebook se spojil s videohrami: přenáší exkluzivně obří turnaj a míří k virtuální realitě

Změny, které nastanou ve filtrování příspěvků, budou „významné“, napsal Zuckerberg na svém facebookovém profilu. Projevit by se plně měly během několika měsíců. „Jednou z oblastí, na které se v roce 2018 soustředíme, bude to, abychom zajistili, aby byl čas, který všichni trávíme na Facebooku, dobře stráveným časem,“ napsal v úvodu svého oznámení Zuckerberg.

Organizátor turnajů ESL One oznámil, že od ledna uzavírá s Facebookem partnerství na turnaje ve hrách DOTA2 a Counter-Strike: Global Offensive; obě patří mezi ty nejhranější vůbec. Obě mají být přenášené přes platformu Facebook Watch. Zástupce ESL One uvedl pro web Wired, že Facebook je pro ně ideální platformou.

1. místo: League of Legends je jasným vítězem již několik let za sebou. Měsíčně si ji užívá přes 70 milionů hráčů.

Podle prvních dojmů se zdá, že se tato strategie vyplatila. První videa, která jsou na facebookovém profilu ESL One z turnaje nahraná, mají sledovanost ve statisících – například zápas ve hře DOTA2 mezi týmy VGJ Thunder a Virtus.Pro už si na Facebooku přehrálo 410 000 osob.

Směr virtuální realita!

Tato spolupráce začala už před rokem; ESL poskytl Facebooku přes 5000 hodin z her, které se na jeho turnajích a v ligách odehrály. Před tímto krokem ho na Facebooku sledovalo asi 750 000 lidí měsíčně – v současné době je to přes 25 milionů diváků. A to je teprve začátek, už brzy by se mohlo jednat ještě o mnohem větší fenomén.

Zápasy totiž budou přenášené také ve virtuální realitě, pomocí platformy Facebook 360. Právě virtuální realita je pro Facebook do budoucna prostředím, na které se chce intenzivně zaměřovat, patří mu také jedno z nejpokročilejších virtuálních zařízení Oculus. Někdy v první polovině roku 2018 chce začít prodávat revoluční brýle pro vnímání virtuální reality Oculus Go – s cenou kolem 200 dolarů by mohly zcela změnit způsob, jak lidé vnímají a sledují hry: