Adolescence už netrvá do 19 let. Přelomový věk je teď 24, tvrdí vědci

Dospívání je jedním z nejobtížnějších období lidského života – ale pro vědce je to také jedno z nejzajímavějších období. Organismus i psychika procházejí obrovským množstvím změn, které člověka ovlivňují po zbytek života. Puberta začíná v době, kdy začne část mozku nazývaná hypothalamus do organismu uvolňovat hormonální koktejl, který aktivuje hypofýzu a pohlavní žlázy. Dříve toto období začínalo přibližně kolem čtrnáctého roku, nyní ho lékaři zaznamenávají už kolem desátého roku. Souvisí to především s kvalitnější výživou a lepší lékařskou péčí. Ve většině vyspělého světa díky tomu poklesl u dívek věk první menstruace za posledních 150 let přibližně o čtyři roky – polovina dívek dnes má první periodu mezi 12 a 13 roky. To má samozřejmě zásadní dopad na to, jak mladí lidé tráví dobu dospívání, především s přihlédnutím k tomu, že psychicky dříve nedospívají.

Adolescence je pak obdobím, které pubertu ukončuje – zpravidla se popisuje jako doba do 20 let. Měla by být ukončena prakticky plnou fyzickou a sexuální dospělostí – nikoliv však dospělostí duševní, ta bývá zpravidla dokončena až mnohem později, zpravidla až s výchovou vlastních dětí. V odborném časopise Lancet Child & Adolescent Health nyní vyšla práce, kde respektovaní odborníci popisují, že svět se změnil natolik, že by bylo potřeba definici adolescence přepsat. Argumentů proč je podle nich celá řada. Mezi ty biologické například patří: Lidský mozek se vyvíjí i po dvacítce, stává se rychlejším a výkonnějším.

Zuby moudrosti dorůstají u mnoha lidí až kolem pětadvacítky. Hlavním argumentem však je fakt, že mladí lidé dnes výrazně později dospívají psychicky a později vstupují do formálních struktur společnosti – ať už se jedná o zaměstnání nebo manželství. Autoři studie argumentují Velkou Británií, kde průměrný věk uzavření prvního manželství byl roku 2013 32,5 let u mužů a 30,6 let u žen.

Podobně výraznou změnu ukazují také data z Česka: roku 1961 vstupovali muži do prvního manželství ve věku 24 let, ženy jednadvacetileté. Roku 2012 to u mužů bylo 32 let a u žen 29 let. To ukazuje, že tyto změny u přechodu do dospělosti jsou u mladých lidí v různých zemích podobné a souvisejí se změnou životního stylu celé společnosti ve vyspělém světě. Hlavní autorka studie Susan Sawyerová, která pracuje v Královské dětské nemocnici v Melbourne, upozorňuje na zajímavý paradox: „Přestože většina výhod dospělosti začíná už v 18 letech, přijetí dospělých rolí a také zodpovědnosti dnes přichází mnohem později.“ Podle ní odkládání trvalých partnerských vazeb a ekonomické nezávislosti (stále větší množství mladých lidí dnes žije s rodiči déle než v minulosti) znamená vznik nového fenoménu, jakési „polonezávislosti“, která naznačuje, že je třeba doplnit adolescenci o nové charakteristiky. Měnit zákony a normy?