Umělá inteligence pomůže Američanům umírat. Předpoví, kdy zemřou

Podle několika rozsáhlých průzkumů chce asi 80 procent Američanů umírat doma; chtějí trávit poslední dny svých životů ve společnosti svých blízkých v místě, kde prožili celý svůj život. Splní se to však jen asi 20 procentům z nich. Nejčastěji v současné době totiž umírají v nemocnicích – asi 60 procent prožije své poslední hodiny na intenzivní péči.

Podle vědců ze Stanfordu je to špatně – „rodiny by měly mít šanci mluvit do toho, co chtějí, aby se stalo s jejich blízkými, když se dostanou na konec života.“ Základním problémem ale dnes je, že se dá jen špatně poznat, kdy se pacient v této fázi ocitl.

Autoři studie, která vyšla na webu arXiv, popisují, že by v rozeznávání blízké smrti mohly pomoci programy založené na principu „hlubokého učení“ – dnes se jim říká také „umělé inteligence.“

Umírání v rodině

Tyto algoritmy nemají nahradit lékaře – měly by jim jen dodat více informací a vylepšit rozhodnutí lidských expertů o fakta a analýzy, jichž člověk není schopen. Jeremy Hsu píše na odborném webu IEE Spectrum, že „jde o skvělou příležitost pomoci lékařům i pacientům, aby vedli nezbytnou debatu o konci života v pravý čas.“