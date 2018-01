První raketa z Nového Zélandu vyletěla do vesmíru. Motor má z 3D tiskárny

Dvoustupňové raketě společnosti Rocket Lab se podařilo dostat do kosmu za 8 minut a 31 sekund. Rocket Lab je jednou z mála firem na světě, které zvládly vývoj své rakety vlastními prostředky od samého začátku – a za méně než čtyři roky.



Při minulém letu, který proběhl na konci května 2017, nedosáhla raketa absolutního úspěchu; první fáze vzletu, zážeh druhého stupně a oddělení prvního při tomto startu proběhly sice v pořádku, raketa však při své premiéře nedosáhla až na oběžnou dráhu kolem Země.

Raketa Electron má vynášet malé družice a další podobné náklady o hmotnosti do 225 kilogramů na různé nízké oběžné dráhy, to vše za lákavou cenu. Start jedné rakety má totiž vyjít na pouhých 4,9 milionů dolarů. V současné době už společnost Rocket Lab pracuje na dalších pěti raketách, které by po aktuálním úspěchu mohly již velmi brzy vynášet do kosmu malé satelity.

Proč právě Nový Zéland?

Startovací rampa soukromého Rocket Lab Launch Complex 1 stojí na novozélandském Severním ostrově, respektive na jeho poloostrově Mahia mezi Napierem a Gisbornem. Místo pro starty bylo zvoleno s ohledem na minimální pravidelnou leteckou a námořní dopravu v oblasti.

Představitelé Rocket Lab uvádějí, že počítají s tím, že za rok by mohli připravit kolem tří desítek startů, později průměrně jeden start týdně, přičemž mezi dvěma na sebe navazujícími starty bude technický personál potřebovat k přípravě pouhých 72 hodin.

/*json*/{"map":{"lat":-39.16503393505365,"lng":177.91107085,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Po zahájení plné výroby lze prý očekávat více než padesát startů ročně, maximálně však 120 startů za rok. Pro srovnání, v loňském roce se uskutečnilo 22 startů z USA a 82 z dalších států. Tento soukromý kosmodrom má ideální polohu, takže cesta z něj do vesmíru trvá kratší dobu.

Raketa s řadou vylepšení

„Nová soukromá raketa Electron by měla přispět k větší intenzitě vypouštění malých komerčních družic za přijatelnou cenu. Raketa Electron je dvoustupňová a při její výrobě jsou na trup i nádrže použity uhlíkové kompozitní materiály, takže konstrukce je lehká a přitom dostatečně pevná,“ uvedl český expert Pavel Toufar.

Jak Toufar informoval, celková výška rakety je 17 metrů při průměru 1,2 metru. Do nákladového prostoru by se měla vejít malá družice nebo podobné zařízení, anebo 82 základních CubeSatů. Hmotnost s nádržemi naplněnými palivem je 11 650 kilogramů. „Pro srovnání: Úspěšná soukromá raketa Falcon 9 je rovněž dvoustupňová, vysoká je však 70 metrů, její průměr je 3,66 metru a na nízkou oběžnou dráhu vynese až 22 800 kilogramů nákladu,“ dodává Toufar.