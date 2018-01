Ondřejovská hvězdárna slaví 120 let. Dodnes má největší dalekohled v České republice

„Ondřejovská hvězdárna je dnes součástí Astronomického ústavu AV ČR. Vědci u nás pracují ve čtyřech odděleních – Slunečním, Stelárním, Oddělení meziplanetární hmoty a Oddělení galaxií a planetárních systémů. V mnoha oborech jsme na světové špičce a jsme také začleněni do nejvýznamnějších evropských struktur, především do Evropské jižní observatoře a Evropské kosmické agentury. A tak si myslím a doufám, že by na nás byl zakladatel ondřejovské hvězdárny pyšný, “ popisuje úspěchy ředitel Astronomického ústavu AV ČR profesor Vladimír Karas.