Čeští vědci objevili nový druh raka. Je bezbarvý, má zakrnělé oči a žije v jeskyních

Vědci Martin Bláha, Jiří Patoka a Antonín Kouba popsali raka v odborném časopise Zootaxa v prosinci loňského roku. „Jejich objev vzbudil ve světě značný ohlas a byl označen za jednu z nejvýznamnějších událostí v poznání raků v poslední době, která mimo jiné poskytne důležité poznatky o evolučních procesech,“ uvádí Jihočeská univerzita.

Rak nažloutlý, latinsky Cherax acherontis, má podle Martina Bláhy z laboratoře etologie ryb a raků Jihočeské univerzity znaky, které se projevují u živočichů žijících v jeskynních systémech – ztrátu pigmentace, zakrnělé oči a také jiné uzpůsobení ústního otvoru, jímž se adaptoval na potravu dostupnou v jeskyních.

Vědci se o jeho existenci dozvěděli již před několika lety a nejprve se domnívali, že se jim podaří raka prozkoumat v Česku. Převoz račího organismu byl ale administrativně tak složitý, že jim nezbylo nic jiného, než se za rakem vypravit.

/*json*/{"map":{"lat":-4.29796715171274,"lng":138.88967437500006,"zoom":9,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

„Komunikace s průvodcem přes angličtinu a e-maily nebyla ideální, až na místě jsme zjistili, co nás čeká,“ řekl Bláha. Vědci se nejprve domnívali, že za raky půjdou do běžné jeskyně. Ukázalo se ale, že žijí v ponorné řece, která protéká složitým a rozsáhlým jeskynním systémem. Na cestě k rakům proto museli projít několik kilometrů vodou. Výsledek ale stál za to.

Extrémní podmínky v jeskyních

Potvrdilo se, že nalezení raci patří opravdu k novému druhu. Vývojově jsou blízcí těm v Austrálii a Indonésii, vlivem života v jeskyních získali ale vlastnosti, které je přibližují druhům nalezeným v jeskyních v Severní Americe. Ti ale patří do úplně jiného rodu. „Jsou poměrně velcí, sameček dorůstá 15 až 20 centimetrů,“ uvedl Bláha.