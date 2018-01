Za extrémy počasí stojí tryskové proudění. Vzdušné proudy o rychlosti letadla se stále častěji vlní

Sucho, horké vlny a požáry, ale i vydatný déšť a povodně – za častější extrémní počasí v Evropě můžou změny v takzvaném tryskovém proudění. Uvádí to američtí vědci, kteří zkoumali výkyvy počasí v Evropě za posledních 300 let. Podle klimatologů se tryskové proudění začalo výrazněji měnit zhruba od 60. let.