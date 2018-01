První velkoměsto, kterému dojde voda. Kapské Město se připravuje na nejhorší

Městu podle webu Bloomberg zbývá v zásobnících voda na posledních 90 dní, pak dojde. Jde o zcela výjimečnou situaci, něco takového se doposud městu této velikosti nikdy nestalo. Pokud se drasticky nezmění chování obyvatel města, z kohoutků ve městě přestane téct voda 22. dubna.

/*json*/{"map":{"lat":-34.09542932851263,"lng":17.689262524999997,"zoom":8,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Přídělový systém pod dohledem ozbrojenců

Pochopitelně ne úplně, v zásobnících vždy zbude nějaké minimální množství vody. Město se rozhodlo, že jakmile se množství vody v zásobnících sníží na 13,5 procent, bude přívod vypnutý pro vše s výjimkou nezbytných služeb, jako jsou například nemocnice. Původně zněl odhad, kdy to nastane, 29. duben, ale zhoršené podmínky vedou k tomu, že se to stane už o týden dříve.

Nastane tak situace, kterou známe jen z postkatastrofických filmů: občané se ocitnou bez vody. Jediná možnost, jak ji budou moci získat, bude na asi 200 místech ve městě, kde si vyzvednou maximálně 25 litrů na osobu. A to pod přísným dohledem ozbrojených hlídek, které budou dávat pozor na to, aby nedocházelo k jejímu rozkrádání.

Samozřejmě se bude voda dát také koupit, již nyní existují rozsáhlé seznamy společností, které budou dopravovat vodu v cisternách do města z větších vzdáleností, kde mají ještě zásoby. Samozřejmě taková voda bude něco stát, budou si ji tedy moci dovolit jen ti bohatší. Jak vysoko se vyšplhají ceny, to zatím nikdo netuší – záleží to na tom, jak se bude situace dále vyvíjet, jaký bude zájem a jak dlouho bude katastrofální stav trvat.