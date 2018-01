Mýtus o krysách, které šířily mor, padá. Za středověkou epidemii mohl zřejmě člověk

Vědecký tým složený z expertů z univerzit v Oslu a Ferraře nyní přišel s vysvětlením, které krysy jako přenašeče vůbec nepotřebuje. Podle autorů nově vydané práce se dá šíření epidemie přisoudit především lidským blechám a vším. Studie vyšla v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Science a vychází z lepšího pochopení toho, jak se nemoc po Evropě přenášela.

Modely a realita

„Máme k dispozici data o úmrtnosti z devíti evropských měst,“ uvedl profesor Nils Stenseth z univerzity v Oslu pro BBC. „Díky tomu jsme byli schopní vytvořit model dynamiky šíření nemoci.“ Vědci vytvořili pro každé z měst tři takové modely, v každém z nich byla nemoc šířena jinak:

Krysami;

Blechami a vešmi žijícími na lidech a v jejich oblečení;

Vzduchem.

V sedmi z devíti modelů byl právě lidský vektor přenosu tím, který nejlépe odpovídal reálnému šíření moru ve městech. Souhlasila rychlost přenosu i počet nakažených lidí v konkrétním okamžiku.