Volant je mrtvý. Společnost GM představila auto, kde může pasažér ovládat jen klimatizaci a rádio

Společnost General Motors (GM) si zažádala o schválení nového autonomního vozidla. Pokud američtí regulátoři dají souhlas, začne po amerických silnicích jezdit autonomní vozidlo Cruise AV , které nebude mít ani volant ani pedály. Automobilka GM o tom informovala v polovině ledna. Tento vůz bude moci cestovat po amerických silnicích zcela bez zásahu člověka – a na rozdíl od ostatních autonomních vozů na trhu by měl být pro tento účel primárně navržen a vyroben.

Video of Meet the Cruise AV Self-Driving Car

Vůz vychází z elektromobilu Chevrolet Bolt, ale je mnohem více propracovaný směrem k autonomnosti. Nejzajímavějším a vizuálně nejnápadnějším prvkem je jeho výrazné prostorné přední sklo a místo pro řidiče, jemuž chybí volant. Výraz „řidič“ je ovšem v případě tohoto vozidla spíše nevhodný – pasažér totiž nemůže samotnou jízdu nijak ovlivnit.

Cruise AV má jak programy, tak i hardware čtvrté generace, mělo by to být tedy zdaleka nejpokročilejší autonomní auto na světě. Je na něm 21 radarů, 16 kamer a 5 lidarů – neboli laserových radarů. Společnost GM svou vizi autonomních aut i tohoto konkrétního projektu popsala v rozsáhlém dokumentu.

Na to, jak se bude automobil na silnici chovat, jak rychle pojede, jak vyřeší nejrůznější dopravní komplikace, nemá člověk žádný vliv. Jediné, co může pasažér za jízdy ovládat, jsou dva systémy: klimatizace a zábavný systém – tedy to, jaké filmy nebo hudbu si chce přehrávat.

Žádost americkému regulátorovi, tedy ministerstvu dopravy, znamená, že vůz je dokončen a podle slov společnosti připraven do výroby. GM ho také již testuje, ale jen na uzavřených okruzích. Pokud žádost projde, bude ho smět testovat také v běžném dopravním provozu, uvedla mluvčí koncernu Stephanie Riceová.

Umělá inteligence problém není, airbag ano