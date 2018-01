Kdo voní českým teenagerům? Čeští vědci řeší, jestli dětem nepřestávají vonět rodiče

V průběhu puberty by se ale tyto pozitivní preference měly vytratit, jako jeden z přírodních mechanismů pro zabránění křížení mezi příbuznými jedinci. Naopak tělesná vůně nepříbuzných jedinců by se měla stávat pro děti v pubertě atraktivnější.

To by ukazovalo spíše na změnu v pozitivním vnímání vůní vrstevníků než na negativní hodnocení příbuzných. Vliv na odpovědi dětí mohou mít také sociální a kulturní návyky. Děti často uváděly jako důvody hezky vonících lidí to, že je mají rády nebo že jde přece o jejich maminku. Naopak u těch, kteří jim nevoněli, říkaly, že se například málo sprchují, moc chodí do hospody nebo používají příliš silný parfém.

K čemu to je?

Výsledky studie tedy ukázaly měnící se vnímání vůně druhých osob v závislosti jak na věku, tak na pubertálním stupni vývoje dětí. Dotazníky umožňují pracovat s širokou škálou otázek a odpovědí, ale neodhalí například preference, které si děti neuvědomují. U dalších výzkumů zabývajících se změnou preferencí vůní u prepubertálních a pubertálních dětí by tak bylo ideální pracovat vedle dotazníků i se skutečnými vzorky tělesné vůně, aby bylo možno upřesnit vliv společenských návyků a skutečných preferencí.

Jde samozřejmě „jen“ o dotazníkový průzkum, který nemá zdaleka takovou sílu ani výpovědní hodnotu jako klinický výzkum, může ale naznačit, zda takovým podrobnějším a také dražším studiím věnovat energii a finance.