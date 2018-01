Jednou a napořád. Dvě třetiny lidí si po jediné cigaretě mohou vybudovat závislost

Vědecká práce, kterou zveřejnil odborný časopis Nicotine and Tobacco Research , vychází z analýzy osmi průzkumů provedených od roku 2000 do současnosti. Po třech jich vzniklo v USA a Velké Británii, poslední dva pocházejí z Austrálie a Nového Zélandu.

„Je možné, že někdo, kdo je celoživotním nekuřákem, někdy jako dítě ochutnal cigaretu a nezanechalo to v něm žádný dojem. Proto to buď úplně zapomněl, anebo to v tomto dotazníku nepokládal za důležité zmínit,“ popisuje Hajek. „Ale i kdyby to všechno bylo pravda, stále tu mluvíme o padesátiprocentní konverzi.“

Podle Hajeka ukazuje menší množství kouřících mladých lidí, že omezení a negativní reklama opravdu fungují a že mají reálný dopad na snižování množství kuřáků. Věří také ve vliv elektronických cigaret, ale nemá pro to doposud důkazy – měly by vzniknout další práce, které chování zákazníků prostudují.