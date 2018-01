Helmičky pro kojence: americký fenomén, který se dostává do Česka. Mají smysl?

Americký institut NICHD spustil roku 1994 kampaň Safe to Sleep , která vycházela z o dva roky staršího výzkumu American Academy of Pediatrics. Jejím úkolem bylo přimět rodiče, aby jejich děti spaly méně na bříšku – místo toho měly spát na zádech.

Zatímco v České republice se mírné asymetrie neléčí, ve Spojených státech jsou estetické otázky mnohem důležitější. Nemít kvalitní zuby, mít neforemnou hlavu, to může znamenat pro člověka v osobním i pracovním životě značnou nevýhodu. Množství amerických rodičů se tedy rozhoduje pro to, aby se tento problém vyřešil co nejdříve a aby jejich dítě bylo co nejdokonalejší.

Tyto helmičky se v současné době vyrábějí také v České republice, na nové 3D tiskárně, kterou jako jediné město ve střední a východní Evropě získala Ostrava. Místo sádrování a starých postupů zvládne nový přístroj přesně a rychle vyrobit zdravotní pomůcku přímo na míru pacientovi.