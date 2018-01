Ibuprofen dělá z mužů „dočasné starce“. Může způsobit neplodnost, varuje studie

Výzkum na jednatřiceti 18–35letých mužích provedli vědci z Kodaně . Popsali, že projevy této poruchy byly u sledované skupiny jen mírné a navíc přechodné, ale obávají se, že při dlouhodobějším užívání léku by se mohly stát permanentními. Důsledkem by mohla být dlouhodobě nízká úroveň testosteronu v mužském těle, které se není schopné přizpůsobit jeho úbytku.

Ibuprofen je léčivo ze skupiny nesteroidních antiflogistik, které se používá na tlumení bolestí, zánětů a horeček. Existuje ve formě tablet, sirupů a léků pro lokální podání (krémy, gely). Tablety v síle do 400 mg se dají zakoupit v lékárně i bez lékařského předpisu. Síla 600 mg je vázaná na lékařský předpis. Prodává se pod různými komerčními názvy, např. Apo-Ibuprofen, Brufen, Dolgit, Ibalgin, Ibumax, Nurofen aj.

„Nejvíce se obáváme o plodnost mužů, kteří tento lék užívají dlouhodobě,“ uvedl vedoucí výzkumu David Møbjerg Kristensen. „Tyto přípravky jsou skvělé proti bolesti, ale jisté množství lidí je používá, aniž by je chápalo jako léky.“

Podle dalšího autora této studie, francouzského lékaře Bernarda Jégoua, není problém občasné užívání ibuprofenu ke zmírnění bolesti například ze zubů nebo z dalších krátkodobých příčin. Ale užívat takové přípravky měsíce rozhodně nedoporučuje, pokud k tomu není opravdu závažný důvod. „Tuto poruchu normálně známe od starých mužů, takže je to alarmující,“ uvedl Jégou. „Obáváme se především o zdravé lidi, kteří tyto léky brát nemusí. Riziko je pro ně větší než prospěch.“

„Není to lék, který by byl určen těhotným, rozhodně ho nedoporučujeme. Na bolest mohou ženy v těhotenství zkusit třeba paralen,“ řekl. Největší riziko je podle Dvořáka v prvním a třetím trimestru, tedy na počátku a na konci těhotenství. V prvním trimestru by se žena měla vyhnout naprosté většině léků.

Ibuprofen nedoporučují lékaři ani ženám, které se snaží otěhotnět – bylo zjištěno, že může blokovat uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze. Bývá také spojován s vyšším výskytem potratů v časné fázi těhotenství.

Proti užití ibuprofenu u kojících žen nejsou odborné argumenty, měly by se však poradit s lékařem. Do mateřského mléka ibuprofen prostupuje, ale v naprosto minimálním množství. Podle příbalového letáku zvyšuje užívání ibuprofenu riziko srdečních vad z méně než jednoho procenta na zhruba 1,5 procenta, riziko stoupá s dávkou a dobou užívání.