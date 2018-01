Blíží se želví Sexmise? Kvůli změnám klimatu se z vajec častěji rodí samice

Podle vědců by to mohlo vést k tomu, že poměr mezi samci a samicemi bude natolik nevyvážený, že to může ohrozit budoucnost celého druhu. Jak je to možné? Mořské želvy patří mezi zvířata, u nichž o vzniku pohlaví rozhoduje teplota. Čím teplejší je písek, v němž se vajíčka klubou, tím více samic se rodí.

Experti z několika oceánografických institucí vydali o tomto problému zprávu v odborném časopise Current Biology. Prozkoumali pro ni dvě geneticky odlišné populace těchto želv žijících na korálovém útesu v Austrálii. Zjistili, že severně žijící populace, která má asi 200 000 zvířat, se skládá v drtivé většině jen ze samic.