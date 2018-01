Mimozemšťané nejsou třeba. Záhada Tabbyiny hvězdy má jednodušší vysvětlení: prach

Dysonova sféra je hypotetická superkonstrukce, jež by umožnila využití absolutně veškeré energie, kterou uvolňuje hvězda. Mělo by jít o konstrukci, jež by se táhla podél celé hvězdy, případně by mohla celou hvězdu ukrývat v sobě – nejčastěji se zobrazuje jako velká koule, uprostřed níž je hvězda. Z vnitřní stěny stavby je získávána energie, která se dá využít pro případnou kolonizaci a rozšíření využitelné plochy i mimo dosud osídlené planety v celé soustavě.

Hvězda je od Země vzdálena asi 1500 světelných let, jinak je poměrně podobná našemu Slunci – má jen 1,5krát větší objem. Tabbyina hvězda v pravidelných intervalech pohasíná, vždy asi o pětinu. Normálně by se to vysvětlovalo přechodem nějaké planety před hvězdou. V tomto případě ale čísla nesedí – planeta to být nemůže. Dalším tělesem, které bylo podezíráno ze zastínění hvězdy, byl obrovský roj komet, to však analýza dat také vyvrátila.

Pohasínání hvězdy by nemělo být způsobeno ani přímo něčím v hvězdě, KIC 8462852 je velmi stabilní typ hvězdy, u níž nikdy předtím vědci nic takového nepozorovali. Vědci raději několikrát ověřovali i to, zda není nějaká porucha na Keplerově dalekohledu, jenž hvězdu pozoroval.

Od té doby proběhlo několik dalších pozorování tohoto pozoruhodného systému, ale ani zpřesněné údaje nenabídly lepší vysvětlení. Do sporu o Tabbyinu hvězdu se zapojila celá řada astronomů a fyziků, ale žádný nepřišel s jednoznačným vysvětlením její záhady.