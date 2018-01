Kosmické právo vymyslel Čech. Čtvrt století předtím, než se začalo létat do vesmíru

Tato práce ale nebyla jen pouhé snění, šlo o velmi přesný popis možnosti raketových a kosmických letů. Stanovil v ní například dobu, jakou bude trvat cesta na různá vesmírná tělesa – velmi dobře se v tom trefil:

Země – Měsíc 4 dny

Země – Merkur 105 dnů

Země – Venuše 146 dnů

Země – Mars 258 dnů

Země – Jupiterův měsíc 997 dnů.

Také velice realisticky odhadl, že v tomto případě nebude nic snadného tak vzdálených těles dosáhnout, a to především s ohledem na to, kolik toho člověk spotřebuje. Mandl odhadoval, že bude trvat spoustu let a bude to vyžadovat obrovského technického pokroku, abychom se tak daleko dostali – ale současně předpověděl existenci Mezinárodní vesmírní stanice ISS:

„Je-li dosažení planet zásadně možno, není věcí blízké budoucnosti. Primitivní naše rakety o výkonu 100 km/vt. nejsou a nikdy nebudou, pokud bude potřeba bráti celou zásobu pohonných látek s sebou ze země. Teprve až budeme míti aparáty způsobilé využitkovati energii utajenou v paprscích slunečních či v atomech kosmické prahmoty, takže kosmická loď bude moci vydání množství práce ihned obnovovati, budeme míti naději na dobytí vesmíru.

Možno, že kvůli snazšímu startu necháme obíhat kol země umělou startovací stanici, umělý měsíc, jemuž udělíme takovou rychlost, aby držel se stále v určité vzdálenosti od země a aby ani neodlétl do vesmíru, ani nespadl na zem; na toto těleso dopravíme svou vesmírovou loď (třeba obyčejnými raketami) a teprve odtud odlétneme, při čemž prospěje nám nepatrná gravitace na tomto měsíčku a vzduchoprázdný prostor kolem něho.“