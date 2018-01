Přistání na Měsíci, cesta na Mars a setkání s asteroidem. Kosmický výzkum v roce 2018 bude velkolepý

V srpnu dojde k dalšímu setkání s asteroidem – tentokrát se o něj postará americká mise Osiris-Rex, který se setká s „temným asteroidem“ Bennu. Tato sonda odstartovala na podzim roku 2016, na asteroidu by také měla přistát; vzorky by na něm měla sbírat dlouhých sedm let, k Zemi se vrátí v roce 2023.

Video of BepiColombo - Europe's first mission to Mercury

Falcon Heavy going vertical this morning on 39A h/t @SpaceflightNow pic.twitter.com/LjP0usDzk3

Hodně se bude mluvit také o Elonu Muskovi a jeho společnosti SpaceX. Letos by měl totiž ukázat v praxi jednu z nejsilnějších raket, které lidstvo postavilo – Falcon Heavy. Už na konci loňského roku představil fotografie tohoto stroje, který vzniká v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě.

Tato raketa je složená ze dvou upravených nosičů Falcon 9, které jsou připevněné k jádru – které je tvořené standardní raketou Falcon 9. Falcon Heavy je navržený tak, aby mohl přistávat a je tedy znovuvyužitelný. Pokud se vše povede, měl by být schopen vynést na oběžnou dráhu 57 tun nákladu. To by mělo stačit nejen k ještě efektivnější dopravě nákladu na oběžnou dráhu, ale později také k tomu, aby lidská posádka mohla opustit oběžnou dráhu Země.

Letos by také společnosti SpaceX a Boeing mohly začít dopravovat astronauty na ISS, zatím byly Spojené státy v tomto ohledu závislé na ruských raketách Sojuz. Měly by proběhnout první testovací lety, podle jejich výsledků se uvidí, co dál.