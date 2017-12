Extrémní hurikány, vlny vražedného vedra a klimatická změna v plném proudu. Počasí v roce 2017 bylo divoké

„I když se to nám, středoevropanům, nezdá, rok 2017 byl extrémně horký,“ uvádí meteorolog České televize Vladimír Piskala. Letošní rok se totiž zařadí mezi tři nejteplejší roky v dějinách měření - nebyl sice tak horký jako rok 2016, ale to jen díky tomu, že letos nebyl tak silný jev El Nino. K oteplování tedy tolik nepřispíval - a tak se letošek do dějin meteorologie zapíše jako „nejteplejší rok bez El Nina“.

Neznamená to, že by všude bylo tepleji než dříve - na Zemi byla i letos místa, kde bylo chladněji. V průměru ale byla během roku 2017 teplota o 0,7 stupně Celsia vyšší, než je obvyklé. I když to nemusí vypadat jako nějaké obří zvýšení, ve skutečnosti to má závažné důsledky. Posun o necelý jeden stupeň totiž znamená zvýšení teplotních extrémů, dobře je to vidět na následujícím grafu: