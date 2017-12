Predátorské časopisy odčerpávají vědě finance. Nová studie popsala, že se problém týká i Česka

Už několikrát se prokázalo, že u mnoha těchto časopisů téměř neexistuje redakční politika, přijímají všechno, co je jim zasláno. U predátorských časopisů totiž nejde o vědu, pokrok nebo poznání – ale čistě o zisk. Ten může být buď čistě finanční, řadě vědců ale také mohou dopomoci ke kariéře – například tím, že publikováním v nich daný odborník splní požadované množství vydaných vědeckých prací, které potřebuje k postupu v akademickém světě. Nyní se skupina českých vědců pokusila popsat, zda podobné praktiky neexistují také v našem prostředí.

Konkrétně v Česku se okolo pětiny všech výsledků soustřeďuje v českých časopisech s vysokým podílem článků s autory z tuzemska. To je mnohonásobně více než ve vědecky vyspělých zemích Evropy jako Dánsko, Švédsko či Belgie, ale i než v jihoevropských zemích jako Portugalsko a Řecko. „Pro dělání špičkové vědy v malé zemi vydávání místního časopisu prostě není potřeba,“ říká Macháček.

Českým časopisem s nejlepším citačním ohlasem je Preslia, který je vydáván Českou botanickou společností. Založen byl v roce 1904 a v předchůdci dnešního Scopusu je indexován již od roku 1979. Zároveň je zařazen i ve Web of Science

Z českých časopisů jde například o Acta Gymnica z Univerzity Palackého v Olomouci, Acta Universitatis Carolinae , Geographica z Univerzity Karlovy, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis na Mendelově univerzitě v Brně (Jeden autor z Mendelovy univerzity v Brně v něm za tyto roky zvládl publikovat 34 článků, z toho 15 v posledním sledovaném roce) anebo Politickou ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Vědci by podle Srholce měli opustit své lokální „ulity“ a spíše se angažovat v mezinárodních strukturách: „Provozování vlastního časopisu je spojeno s nemalými náklady, a to zejména ohledně pracovního času akademiků. Pokud někdo chce poctivě vydávat časopis, chtě nechtě tomu musí věnovat velké množství času, který mu pak může chybět na skutečně mezinárodní výzkum“.

Existují výjimky – jako solidní si podle autorů zaslouží vypíchnout například časopisy Photosynthetica, Cyberpsychology, European Journal of Entomology anebo Bulletin of Geosciences, ve kterých jak publikují, tak je i poměrně často citují zahraniční vědci. Také je třeba upozornit, že v některých humanitních oborech (například historie nebo bohemistika) existuje k místnímu zaměření časopisů důvod. To ale nevysvětluje dramatické mezinárodní rozdíly. Převážná většina v Česku vydávaných vědeckých časopisů bohužel má pouze místní význam.

Predátorská věda?

Nejhorší z místních časopisů nemusí být o nic méně „predátorské“ než pochybné zahraniční tituly, které se donedávna nacházely na takzvaných Beallových seznamech. Jen režim fungování a motivace může být jiný než v případě zneužívání autory placeného otevřeného přístupu. Vládní hodnocení totiž slepě rozdává body za jakoukoliv publikaci v databázi Scopus a neřeší, o jak kvalitní výsledek vlastně jde.