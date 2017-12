Za totality směla vést jen dětský oddíl, pak řídila Akademii věd. Helena Illnerová slaví osmdesátiny

Funkci ve vedení Akademie věd získala Illnerová v roce 1993, a to jako místopředsedkyně zastupující chemické a biologické ústavy. Pro tuto instituci to byla těžká doba, po rozpadu Československa se radikálně měnila. „Rozpočet se snížil z roku na rok o 40 procent. Jen z ústavů chemických a biologických se rušilo deset pracovišť, museli se propouštět lidé. A to i na ústavech, které pokračovaly, ale jejichž rozpočty se velmi redukovaly,“ popsala toto období Illnerová. Z rušených pracovišť s kolegy „zachraňovala“ ty nejlepší vědce a přesouvala je jinam. „Bylo to, jako by člověk dloubal rozinky z koláče a dával je na jiný. Máte u toho strašný strach, aby zcela nezaniklo něco, co je skutečně hodnotné,“ vylíčila. I díky ní přežila AV ČR toto těžké období.

O pozici místopředsedkyně přitom Illnerová původně nijak zvlášť nestála, cítila však určitý tlak ze strany kolegů, kteří jí důvěřovali. Nebýt jich, byly by její plány na počátku 90. let jiné. „Měla jsem velmi dobré vědecké výsledky a byla to přesně doba, kdy jsem najednou mohla cestovat a byla zvaná na mnoho zahraničních kongresů,“ řekla. Za totality cestovat téměř nesměla. To, že nevstoupila do KSČ, jí také znemožnilo dostat řídící funkci. Když kandidovala do vedení AV ČR, mohla se proto pochlubit jen vedením turistického oddílu mládeže.

„Dívali se na mě, co jim to povídám za hlouposti, že to je něco jiného. Ale ono to není nic jiného,“ řekla Illnerová. Vést významnou instituci, turistický oddíl nebo i skloubit výzkum a rodinu chce podle ní ty samé dovednosti. Ví, o čem mluví, sama má dvě děti a pět vnoučat. „Chce to určitou osobní disciplínu a dobrou organizaci práce,“ uvedla žena, která se v roce 2001 stala první předsedkyní Akademie věd ČR.

Čas je všechno