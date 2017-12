Měnit frontu v obchodě se nevyplácí. Vědci z Harvardu popsali zákony, jimiž se řídí čekání

Ať už před svátky, při výprodejích po nich, anebo kdykoli v roce - asi se nenajde nikdo, kdo by měl rád fronty. A zejména „Murphyho zákony“, jimiž se stání ve frontách řídí.

Na nákupní frontu zaměřili svou pozornost vědci ze slavné Harvard Business School. Popsali, že pod největším psychologickým tlakem jsou lidé, kteří stojí ve frontě úplně vzadu - a za něž si dlouhou dobu nikdo nestoupne. Právě oni dělají nejrychleji rozhodnutí, jichž pak nejvíce litují: čtyřikrát častěji než kdokoliv jiný opustí své místo v řadě a dvakrát častěji přejdou do jiné fronty - a to přesto, že ve výsledku většinou čekají delší dobu, popsali vědci.

„Je to trošku šílené, protože počet osob ve frontě za vámi absolutně nemá dopad na to, jak dlouho budete čekat - ale přesto to ovlivňuje naše chování,“ popsal pro deník Guardian Ryan Buell, který výzkum vedl.

„Pokud jsme ve frontě na posledním místě, jsme téměř o 20 procent méně spokojení, než když někdo stojí za námi,“ vyplývá podle experta z výsledků výzkumu.

Podle Buella jde o zajímavou ukázku pravidla, které platí v ekonomice i v jiných situacích: například pokud lidé berou méně peněz než ostatní nebo se ocitli na sociálním dně. Jenže zatímco u takových situací je složité posuzovat, kdo je opravdu poslední, u fronty je to snadno rozpoznatelné.