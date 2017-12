Vědecké prostředí v Česku ženám nepřeje, upozornila výzva

Je to vidět i na podpořených standardních projektech GA ČR v letech 2016 a 2017. Jen u 23 procent z nich byly řešitelkami ženy. Mnoho žen kvůli těmto překážkám raději vědu úplně opustí. Podle Petrželkové jsou to ztracené talenty a tím, že je společnost nechá z vědy odejít, si počíná také značně neekonomicky.

Iniciátorky dopisu navrhly čtyři opatření, která by podle nich situaci žen ve vědě zlepšila. Je to vypsání nové soutěže, která by hodnotila zajímavost projektu a motivaci navrhovatele, nikoli počet publikací a jejich citovanost. GA ČR by také měla zvážit, zda je u juniorských projektů nutná postdoktorandská zahraniční stáž, a pokud ano, finančně podpořit výjezd celé rodiny.

Akademii věd signatáři dopisu dále žádají o jednorázovou dotaci na hlídání dětí pro ty, kdo se rozhodnou pro brzký návrat z rodičovské dovolené. Čtvrtým doporučením je zakládání dotovaných dětských skupin pro děti od jednoho roku.

Podle předsedkyně AV ČR Zažímalové je podpora vědeckých pracovníků, kteří mají rodiny, důležitá. „Samozřejmě se můžeme dohodnout, že část peněz, které máme v rozpočtu, dáme na tyto účely,“ řekla na sněmu akademie v reakci na dopis. Problém podle ní sahá za hranice akademie a vědy, a proto s ním hodlá jít za novou ministryní práce a sociálních věcí.

Autorky dopisu jsou nakloněné další diskusi. Petrželková se domnívá, že postavení vědkyň, které jsou zároveň matkami, zhoršují i některé společenské předsudky o roli žen. „To, jak velkou podporu jsme měli, mě utvrzuje v tom, že společnost už na změnu připravená je,“ dodala.