Technologické trendy 2017: Rozšířená realita, umělá inteligence, internet věcí a 3D tisk

Zásadní technologické trendy, které letos výrazněji promluvily do běžného lidského života, nastínil už loňský rok. Do centra dění se vrátila virtuální realita, ke slovu se čím dále častěji dostává takzvaný internet věcí (IoT, Internet of Things) a s ním úzce propojená umělá inteligence. Stále větší důraz se klade na trojrozměrný „3D“ tisk.