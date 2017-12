Počet imigrantů do Evropy se kvůli změnám klimatu ztrojnásobí, předvídají vědci

Vědci si to vysvětlují tím, že právě teplota kolem dvaceti stupňů Celsia je nejvhodnější pro pěstování zemědělských plodin. Pokud jsou teploty vyšší, je země hůře schopná své obyvatelstvo uživit. Autoři práce pak tato data porovnali s tím, jak vypadají různé scénáře vývoje budoucích teplot, ignorovali přitom jiné politické i ekonomické faktory, soustředili se pouze na vývoj teplot.

Pokud by došlo k takzvanému optimistickému scénáři (to znamená nárůst teplot o 1,8 stupně Celsia a pak by se začaly „normalizovat“), pak by se počet žadatelů o azyl do roku 2100 zvýšil o 28 procent – to znamená asi 100 000 nových žádostí ročně navíc. Ovšem, pokud by se emise zvyšovaly stejným tempem jako v současnosti a teploty by stouply o 2,6 až 4,8 stupňů Celsia, pak by počet žádostí stoupl o 188 procent. To by znamenalo až 660 000 azylantů ročně navíc.

Máme málo času

Rok 2020 je považován jako přelomový v úsilí lidstva zpomalit klimatickou změnu a udržet nárůst globální teploty v rozmezí mezi 1,5 až 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí. K tomuto ambicióznímu cíli se skrze Pařížskou klimatickou dohodu přihlásilo téměř 200 zemí a více než 150 už dohodu ratifikovalo.

V následujících letech a dekádách je však před nimi mnohem náročnější, nikoliv nerealizovatelný úkol: soustavně snižovat množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, protože právě tyto látky stojí z velké části za globálním oteplováním. Problém je, že USA se rozhodly pod prezidentem Donaldem Trumpem od této dohody ustoupit – a přitom právě ony jsou druhým největším znečišťovatelem.