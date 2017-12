Vesmírný rok 2017 ovládl soukromý sektor. Deset zásadních momentů roku

Symbolickým poklepáním základního kamene odstartovaly v noci na 27. květen práce na projektu Evropského Extrémně velkého teleskopu (E-ELT). Na financování projektu za více než 30 miliard korun se podílí i Česká republika. Více zde.

Ploštěnci na Mezinárodní vesmírné stanici vyrostla druhá hlava. Vědci zkoumají proč

Mezinárodní vědecký tým zkoumal na oběžné dráze regeneraci ploštěnců. Experiment dopadl jinak, než biologové předpokládali – jednomu ze zvířat dorostly dvě hlavy.

Experti, kteří se regenerativním schopnostem ploštěnců věnují, něco takového za léta intenzivního výzkumu nezaznamenali: zkoumají je už 18 let a jen v průběhu posledních pěti let testovali regeneraci na 15 000 zvířatech. Ještě pozoruhodnější byly ale výsledky experimentu, který vědci provedli poté, co se vzorky vrátily zpět na Zemi: když ploštěnci uřízli obě hlavy, z každého konce těla mu opět jedna dorostla – vznikl tak opět dvouhlavý jedinec. Tato změna je tedy zřejmě trvalá, nový tvor je přitom normálně schopný žít. Více zde.



Měsíc je vlhčí, než se předpokládalo. Otevírá to nové cesty k jeho kolonizaci

Měsíc ukrývá vodu, zní překvapivé závěry práce vydané v časopise Nature Geoscience. Vyplývá to z nové analýzy již dříve známých dat z indické družice.

„Plášť Měsíce je mnohem vlhčí, než jsme si dříve mysleli,“ uvedl Shuai Li, fyzik z Brown University, který se na práci podílel. Tento objev má podle něj dalekosáhlé důsledky; jednak pro naše porozumění tomu, jak vlastně Měsíc vznikl (tedy srážkou vesmírného tělesa velikosti Marsu se Zemí před 4,5 miliardami let), ale také pro lepší pochopení toho, jak vypadají vnitřnosti Měsíce. Dokonce by to mohlo pomoci vysvětlit, co se stalo s magnetickým polem Luny.