Útroby pyramid odhalené kosmickým zářením. Archeologie se stala v roce 2017 high-tech oborem

Archeologie nespočívá jen v poznávání minulosti, ale také ve snaze o její rekonstrukci a přiblížení minulých dob veřejnosti. Vynikajícím způsobem se to podařilo Archeologickému atlasu Pražského hradu. Virtuální průvodce historií nejvýznamnější české památky je přístupný zdarma a pro každého. Zájemci se mohou podívat nejen na výsledky dosavadních výzkumů, ale i na 3D modely běžně nepřístupných objektů.

Díky tomu, že je vše zdokumentováno s vysokou přesností, může si laik i odborník prohlédnout precizní a do nejmenších detailů zmapovanou kamenickou práci našich předků.

Například pod hlavním oltářem se nachází stará královská hrobka, kde byl dříve „otec vlasti“ pochován. Atlas nabízí trojrozměrnou vizualizaci tohoto prostoru, třebaže člověk do něj nevstoupil skoro 150 let; výzkumníci se dovnitř podívali pomocí kamerové sondy.

Historickou architekturu dokumentují i další rekonstrukční 3D modely. Projekt bude postupně shrnovat dosavadní výzkum na Pražském hradě. Více zde.

Otrava z lahví na vodu: Tak umírali už před 5000 lety indiáni

Kmeny Chumashů, které žily na amerických Channel Islands, začaly po zdravotní stránce asi před pěti tisíci lety z neznámých důvodů značně upadat – a to přesto, že na tomto místě žily předtím bez problémů nejméně osm tisíc let. Letos archeologové odhalili přičinu, a to pomocí chemické analýzy napodobenin lahví, z nichž domorodci pili.

Ukázalo se, že materiál, z něhož lahve vyráběli, byl zdraví škodlivý a dlouhodobé používání těchto nádob mohlo mít zásadní negativní dopady na indiánské zdraví. Lahve se totiž vyráběly z přírodní živice. Jde vlastně o organické kapaliny, přírodní formu asfaltu nebo dehtu, které se již tehdy nalézaly na kalifornských plážích.

Domorodí Američané je sbírali, obchodovali s nimi a dokázali je využívat rovnou několika způsoby. Jedním z nich bylo přírodní lepidlo, jímž se připevňovaly hroty šípů, nebo se daly využít pro silnější kouřové signály. Ale ještě důležitější bylo, že z nich šly vyrobit nádoby. Svým složením v podstatě odpovídaly tomu, z čeho vyrábíme dnes PET lahve – také šlo o „ropný produkt“, jen přirozeného původu a s mnohem horšími dopady na lidské zdraví. Více zde.

Dnešní beton přežije 100 let, římský vydržel 2000 roků. Vědci popsali jeho tajemství

Moderní beton se začal používat po druhé světové válce s tím, že vydrží asi padesát roků. Náš moderní beton 21. století by měl mít výdrž dokonce až 120 let. Jenže betonové stavby, které stavěli staří Římané před dvěma tisíci lety, stojí dodnes. Teprve v současnosti začíná veřejnost chápat, v čem tajemství tohoto materiálu spočívalo.