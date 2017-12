Plíce se v Česku transplantují 20 let, novou šanci dostalo 369 lidí

V roce 1998 Pafkův tým uskutečnil i první transplantaci obou plic. Příjemkyní byla šestačtyřicetiletá žena, která pak žila dalších šest let. Transplantace plic patří k nejnáročnějším medicínským úkonům.

Prvním pacientem s transplantovanými plícemi v ČR se po několikaleté přípravě stal tehdy 41letý Josef Moravec z Nymburka. Byl v konečné fázi zánětlivého onemocnění plicních sklípků, které hrozilo dechovým selháním. Náhrada plíce byla pro něj jediným východiskem. Dárcem se stal šestadvacetiletý muž, jehož život nebylo možné po průstřelu hlavy zachránit. Moravec s novou plící žil šest let. Stal se čtvrtým českým občanem po tomto zákroku; první tři byli operováni ve Vídni.

Během dalších 20 let se uskutečnilo zhruba 40 transplantací, avšak žádný z příjemců neopustil nemocnici. První úspěšnou transplantaci plíce provedli kanadští lékaři v roce 1983, o šest let později Američané úspěšně transplantovali plíce obě.

V prvních letech se v Česku provádělo jen do deseti transplantací plic ročně. Loni již v Motole voperovali nový orgán 42 lidem, přičemž od letošního ledna do listopadu se podle údajů Koordinačního střediska transplantací jedná o stejné číslo (ve světě se ročně odoperuje zhruba).

Člověk dýchá průměrně dvanáctkrát za minutu. Za 24 hodin tak jeho plícemi projde více než osm tisíc litrů vzduchu, z nichž čerpá kyslík, a při výdechu se naopak zbavuje odpadního oxidu uhličitého.

K tomu, aby plíce získaly pro tělo co nejvíce kyslíku, potřebují pro styk se vzduchem co největší plochu, což zajišťují plicní sklípky. Kdyby se rozprostřely, dospělý člověk by jimi pokryl celé tenisové hřiště. Plíce jsou také velmi citlivé, protože jsou spojeny se zevním prostředím.

Jejich transplantace je určena pro pacienty s dlouhodobou dechovou nedostatečností v konečném stadiu onemocnění, kdy jiná léčba už není účinná. Nejčastěji nové plíce potřebují lidé s těžkou rozedmou plic. U mladých pacientů to bývá těžká cystická plicní fibróza, při níž se plíce zahleňují.

Transplantací se člověk nevyléčí. Musí brát doživotně léky snižující přirozenou imunitu a odmítavou reakci organismu na nový orgán. Tím však zase stoupá citlivost na infekce.