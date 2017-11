Češi už 10 let objevují zázraky vesmíru na Evropské jižní observatoři

Interferometr ALMA je jeden z největších vědeckých projektů současnosti, jedná se o projekt tří partnerů, ESO je jen jedním z nich. Astronomický ústav provozuje jeden z evropských uzlů ALMA a je vedoucí organizací ve využití radioteleskopů ALMA pro pozorování Slunce.

Nejslavnější úspěchy ESO

Evropská jižní observatoř se může pochlubit celou řadou úspěchů, které posunuly hranice vědy zase o kus dál.

Optický protějšek gravitačních vln

Letos v říjnu detektory přistroje ESO našly poprvé optický protějšek zdroje gravitačních vln. Pozorování přitom naznačují, že tento unikátní objekt je výsledkem splynutí dvojice neutronových hvězd, což je dlouho hledaný jev známý jako kilonova.

Uvedený úkaz je podle odborníků mimo jiné provázený výronem těžkých chemických prvků do okolí. Je tedy i zdrojem šířícím do vesmírného prostoru pro lidstvo vzácné kovy, jako je zlato nebo platina. Do rozsáhlého sledování unikátního jevu, jehož první signál byl na Zemi zaznamenán 17. srpna, se zapojilo množství vědců po celém světě. Podílelo se na něm sedm desítek dalekohledů.